Запорожская область в 2011 г. перечислила в госбюджет 5,2 млрд. грн. налогов и сборов

Запорожская область в 2011 году перечислила в государственный бюджет 5,2 млрд. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы в Запорожской области со ссылкой на руководителя ведомства Алексея ТИМАРЦЕВА, это на 28,6% больше, чем в 2010 г.

«В Государственный бюджет в 2011 году плательщиками региона оплачено 5,2 млрд. грн. Это на 1 млрд. 174,8 млн. грн., или на 28,6% больше, чем в 2010 г. Больше всего поступлений было обеспечено за счет поступления НДС – почти 2 млрд. грн. (на 480 млн. грн., или на 31,7% больше, чем в 2010 г.) и налога на прибыль – 1,9 млн. грн. (на 564,3 млн. грн., или на 42,2% больше, чем в 2010 г.)», - сообщили в пресс-службе.

В 2011 году в Запорожской области также увеличился размер поступлений от акцизного сбора – до 1 млрд. грн., что на 48 млн. грн. (на 4,8%) больше соответствующего показателя 2010 года.

По мнению председателя ГНСУ в Запорожской области Алексея ТИМАРЦЕВА, основная причина увеличения налоговых поступлений – рост объемов производства.

«2011 год ознаменовался, прежде всего, стойким ростом социально-экономических показателей: позитивная динамика прослеживается почти во всех сферах экономики. Это позволило плательщикам региона не только нарастить объемы производства, но и адекватно увеличить уровень оплаты налогов», - цитирует пресс-служба А.ТИМАРЦЕВА.