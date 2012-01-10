Налоговики Тернопольской области увеличили перечисления в сводный бюджет на 15,4%

В 2011 году налоговыми органами Тернопольской области направлено в сводный бюджет 1,6 млрд. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе экономического анализа Государственной налоговой администрации в Тернопольской области, это на 5% больше, чем было запланировано. Кроме этого, это на 209,1 млн. грн. или на 15,4% больше, чем за соответствующий период в прошлом году.

В общий фонд государственного бюджета направленно 622,9 млн. грн., что составляет 103,1% от запланированного.

Доходы местных бюджетов, которые контролируются налоговыми органами, за 2011 год составили 824,8 млн. грн. Роспись местных советов за год выполнена на 101,6%.

Прирост поступлений в местные бюджеты зафиксирован во всех районах области.

В структуре доходов местных бюджетов наибольшую долю (79,1%) составили поступления от налога на доходы физических лиц. Объемы уплаты этого налога за 2011 год составили 704,2 млн. грн., что на 14% больше по сравнению с предыдущим годом (при росте среднего размера номинальной заработной платы на 13,5%).