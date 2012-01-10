Казахстан ратифицировал договор о Евразийской экономической комиссии

Президент Республики Казахстан Нурсултан НАЗАРБАЕВ подписал закон "О ратификации Договора о Евразийской экономической комиссии".

Об этом сообщает пресс-служба президента РК.

Напомним, что Договор о Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) был подписан в Москве 18 ноября 2011 г. и ратифицирован парламентом Казахстана 21 декабря 2011 г.

Россия ратифицировала договор о Евразийской экономической комиссии 1 декабря 2011 г.

Верхняя палата парламента Белоруссии 8 декабря ратифицировала договор о Евразийской экономической комиссии.

Евразийская экономическая комиссия станет единым постоянно действующим регулирующим органом Таможенного союза (ТС) и Единого экономического пространства (ЕЭП) Комиссию возглавит министр промышленности и торговли РФ Виктор ХРИСТЕНКО.

С переходом на работу в ЕЭК с 1 февраля он покинет пост министра и получит статус независимого международного чиновника.

Новым наднациональным органом ЕЭК с 1 января 2012 года стала коллегия, которая будет руководить интеграционными процессами в форматах уже существующего Таможенного союза.

ЕЭК с 1 июля 2012 года сменит комиссию Таможенного союза.