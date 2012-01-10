Укрепление доллара будет сдерживать рост золота - эксперт

Сильные позиции американской валюты по-прежнему будут препятствовать росту стоимости золота на мировом рынке, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как подчеркивают аналитики, в центре внимания инвесторов остаются долговые проблемы Греции. Открытым остается вопрос выделения 130 млрд. евро в рамках второго пакета международной помощи, без которого страна может объявить дефолт уже в марте. Уровнем поддержки для золота на текущей неделе, по прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, может стать уровень 1585,0 доллара за тройскую унцию.

Повлиять на динамику драгоценного металла на текущей неделе может также макроэкономическая статистика из США и еврозоны. Из американских новостей важными для рынка станут данные по розничным продажам за декабрь и торговый баланс за ноябрь. Из европейских новостей – данные по ВВП за третий квартал, решение ЕЦБ по процентной ставке и комментарии к данному решению председателя регулятора Марио Драги. Ожидается, что ЕЦБ сохранит ставку на уровне 1,0%. В случае, если ожидания оправдаются, а комментарии г.Драги окажутся умеренно позитивными, золото может продолжить свой рост. Сопротивлением для драгоценного металла на текущей неделе будет выступать значение 1652,0 доллара за тройскую унцию.

Стоимость золота на мировом рынке по итогам прошлой недели, как отмечают аналитики, повысилась на 2,6% - до 1616,33 доллара за тройскую унцию.