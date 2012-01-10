В Киевской области задолженность по зарплате уменьшилась в 10 раз – ОГА

В Киевской области по сравнению с 2010 годом задолженность по заработной плате уменьшилась в 10 раз и составляет 7,5 млн. грн., тогда как полтора года назад этот долг в области достигал 80 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской областной государственной администрации, об этом свидетельствует подвеление итогов по погашению долгов в 2011 году.

При этом в сообщении указывается, что вопрос погашения задолженности по выплате зарплаты постоянно находился на постоянном контроле председателя КОГА Анатолия ПРИСЯЖНЮКА.

По его словам, задолженность по зарплате на экономически активных предприятиях – это рудимент средневековья, от которого необходимо избавиться вообще. «Недопустимо, что руководитель предприятия ежемесячно с авансом получает заработную плату, а рабочий ожидает средств несколько месяцев. Чтобы поставить все на свои места, у нас есть все правовые и экономические механизмы», - подчеркнул А.ПРИСЯЖНЮК.

В сообщении также отмечается, что на сегодняшний день самый большой долг по заработной плате составляет 5,5 млн. грн. в КЗАСК «Алюминиевый завод» в г. Бровары, и что эта задолженность лежит на статистической отчетности в Киевской области с 2008 года. В прошлом году в отношении руководителя предприятия по фактам невыплаты заработной платы было возбуждено уголовное дело.

Вместе с тем, согласно информации КОГА, Киевская область является лидером в погашении задолженности по зарплате в стране.