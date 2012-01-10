На межбанке торги по доллару закрылись снижением котировок

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0350/8,0450, к 12:00 сузился спрэд - 8,0400/8,0430. К закрытию торгов ценовые уровни понизились до 8,0385/8,0415 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2519/0,2524, к 12:00 цены выросли до 0,2532/0,2536. К закрытию торгов цены достигли максимума - 0,2539/0,2543. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,6500 (-0,1328).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2745/0,2810.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,2510/10,2655, к 12:00 цены ушли вверх - 10,2845/10,2920. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,2690/10,2765.