Сфера использования гривни как средства платежа расширена

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в статью 7 Декрета Кабинета министров Украины «О системе валютного регулирования и валютного контроля» относительно расширения сферы использования валюты Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Законом предусмотрено установить норму относительно возможности использования иностранной валюты и гривни как средства платежа в расчетах между резидентами и нерезидентами в пределах торгового оборота и обеспечения права Нацбанка на установление порядка проведения таких расчетов.

Также законом отменено ограничение относительно необходимости получения индивидуальной лицензии НБУ на осуществление расчетов между резидентами и нерезидентами в пределах торгового оборота в национальной валюте Украины.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что гривня во внешнеэкономических расчетах за товары и услуги почти не используется, ее удельный вес за январь-август 2011 года составляет всего 0,1% от общего объема.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот закон 20 декабря 2011 г.