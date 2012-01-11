Франция готова первой в ЕС ввести налог на финансовые транзакции

Франция готова первой в ЕС ввести налог на финансовые трансакции.

Об этом заявил министр экономики страны Франсуа БАРУЭН, выступая в Национальной ассамблее, передает AFP.

"Франция будет первой страной, которая в этом году введет налог на финансовые трансакции", - сказал министр.

Ф.БАРУЭН напомнил, что в четверг он посетит Берлин, где со своим немецким коллегой Вольфгангом ШОЙБЛЕ планирует согласовать практические аспекты франко-германского сотрудничества в вопросе введения нового налога.

Идея ввести налог на финансовые трансакции в ЕС обсуждается уже несколько лет. На сегодня категорически против такого налога выступила только Великобритания, которая опасается оттока из Лондона финансовых учреждений в страны с более мягким налоговым режимом, такие как Швейцария или Китай.