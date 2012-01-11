Торги по доллару на межбанке открылись котировками 8,0380/8,0420 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0380/8,0420 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2538/0,2542, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,2705/10,2770.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,2781/1,2783 (вторник – 1,2758/1,2760).

Во вторник, 10 января, Нацбанк на рынок не выходил.