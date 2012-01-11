Непрямую оценку доходов население может воспринять как усиление налогового давления — ГНСУ

Введение непрямой оценки доходов граждан население страны может воспринять как усиление налогового давления.

Об этом заявил первый заместитель главы Государственной налоговой службы Украины, начальник налоговой милиции, генерал-лейтенант налоговой милиции Андрей ГОЛОВАЧ в интервью ForUm.

«Нам как фискальному органу, конечно, хотелось бы иметь дополнительные инструменты. В Украине оценка доходов по косвенным признакам доходов (расходам) пока не проводится. Опять же, нет уверенности, что ее внедрение будет воспринято обществом. Население может истолковать это как усиление налогового давления», - сказал он.

«У нас, конечно, есть силовые функции. Но поверьте, мы многое делаем, чтобы их ограничить... Порядок применения спецподразделений у нас очень сложный! Они задействуются только в очень серьезных ситуациях. И когда постоянно говорят, что Налоговая регулярно устраивает «маски-шоу», то меня это, как минимум, удивляет. Это не соответствует действительности. У нас достаточно других действенных инструментов, позволяющих работать без лишнего шума», - подчеркнул А.ГОЛОВАЧ.

Также он сообщил, что на сегодня особое внимание уделяется мероприятиям по структурной реорганизации налоговой милиции всех уровней. «Уже на 20% сокращена численность центрального аппарата и аппаратов региональных управлений. На региональном уровне проводятся структурные мероприятия по укрупнению и концентрации подразделений налоговой милиции в финансово-промышленных регионах с наибольшим сегментом теневой экономики. Количество районных и городских подразделений налоговой милиции будет уменьшено в 1,5 раза», - говорит налоговик.

А.ГОЛОВАЧ связывает реструктуризацию налоговых органов с ростом эффективности работы. Так, по итогам 2011 года по законченным следователями налоговой милиции уголовным делам в бюджет возмещено почти 0,5 млрд. грн. нанесенного преступлениями ущерба, что на 20% больше ущерба, возмещенного в бюджет на протяжении 2009-го и 2010 годов вместе взятых.

«В период реорганизации, в ближайшие месяц-два, мы заменим еще двух-трех руководителей областного уровня», - отметил А.ГОЛОВАЧ.