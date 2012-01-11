Активы банков в 2011 году увеличились на 12,4% - до 1,059 трлн. грн. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Общие активы на конец года составили 1,213 трлн. грн.

В структуре общих активов кредитные операции составляют 68%, вложения в ценные бумаги - 7,2%, корреспондентские счета в других банках - 6,5%, наличные средства и средства в Нацбанке - 4,9%, основные средства и нематериальные активы - 4,6%,

Обязательства банков увеличились за 2011 год на 11,6% - до 897,6 млрд. грн. Из которых средства физлиц составили 306,2 млрд. грн., или 34,1%, средства субъектов хозяйствования - 186,2 млрд. грн., или 20,7%, межбанковские кредиты и депозиты - 166,5 млрд. грн., или 18,6%.

Капитал банков за 2011 год вырос на 16,9% и по состоянию на 1 января 2012 года составил 161,0 млрд. грн., или 15,2% пассивов банков. Оплаченный зарегистрированный уставный капитал банков увеличился на 17,8% - до 171,9 млрд. грн.

По состоянию на 1 января 2012 года, лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков Украины (публичные акционерные общества).