Пара EUR/USD будет колебаться в диапазоне 1,2700-1,2900 - эксперт

На мировых торгах в среду, 11 января, валютная пара EUR/USD будет колебаться в диапазоне 1,2700-1,2900, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, на фоне роста оптимизма на фондовых площадках целью на текущей неделе для этой пары может стать уровень 1,3000. Для швейцарского франка актуальным будет оставаться уровень 0,9400-0,9500 в паре с американским долларом.

Как отмечают аналитики, на текущей неделе рынок живет в ожидании заседания ЕЦБ, которое состоится в четверг. С высокой долей вероятности ставка рефинансирования повышена не будет. Из важных событий среды следует отметить публикацию показателя изменения объёма ВВП Германии. В случае выхода позитивных данных, евро имеет шансы протестировать отметку 1.2850 в паре с долларом.