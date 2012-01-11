Каськив в т.г. планирует привлечь 10 млрд.долл. инвестиций. В 2011 г. - 7,5 млрд.долл.

Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами в текущем году планирует привлечь 10 млрд. долл. инвестиций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил глава госагентства Владислав КАСЬКИВ.

Он отметил, что такой объем средство можно будет привлечь, в частности, благодаря появлению проектного менеджмента в государственном управлении и упрощению процедуры привлечения инвестиций.

«Впервые появился проектный менеджмент в государственном управлении. Мы впервые начали реализацию 11 национальных проектов, которые четко определяют стратегию национального развития. Впервые было проведено роуд-шоу – презентация украинских инвестиционных проектов и возможностей в 15 мировых центрах. Впервые, с 1 декабря, в Украине начало работать «единое инвестиционное окно» для иностранных инвесторов. Все эти меры позволяют нам ожидать в 2012 году результат на уровне 10 млрд. долл.», - сказал В.КАСЬКИВ.

Также он сообщил, что для реализации национальных проектов в Украине в 2011 году привлечено около 7,5 млрд. долл. инвестиций.

«Достигнутый результат значительно выше, чем прогнозировали международные организации», - отметил он.

По словам В.КАСЬКИВА, некоторые проекты уже находятся в стадии реализации, в частности, проект «Воздушный экспресс», строительство окружной дороги вокруг Киева, образовательный проект «Открытый мир», проект по строительству перинатальных центров.

В.КАСЬКИВ добавил, что в январе будут открыты перинатальные центры в Кировограде, Харькове, Донецке и Киеве.

В дальнейшем планируется открыть в Украине еще 12 перинатальных центров.