2012 год будет сложным. Украина к этому готова?

Кризис, начавшийся в 2008 году с краха ипотечной системы США, все никак не утихает. Он продолжает «громить» экономики как мировых лидеров, так и плетущихся «в хвосте» стран. Сейчас в центре внимания Европа. В прошлом году одна за другой участники ЕС попадали в дефолтовый список – Португалия, Исландия, Греция, Венгрия, Чехия, Испания, Италия, Австрия. Эксперты открыто заявляли о реальной угрозе распада Европейского Союза, что они в принципе и продолжают делать. Во спасение положения в декабре 2011-го саммит Евросоюза в Брюсселе принял решение разработать новый механизм «сосуществования». Им станет бюджетный пакт, в который войдут 17 стран зоны евро и еще шесть государств ЕС. Не намерены подписывать документ Великобритания, Венгрия, Чехия и Швеция.

Новые правила предполагают ужесточение финансовой дисциплины, они будут носить конституционный характер. На их подписании к 1 марта настаивают Германия и Франция (именно в их банках накоплено самое большое количество долговых обязательств «провалившихся» европейских экономик). Ставка делается на новый стабилизационный фонд, а также всплывшую идею ввести налог на финансовые транзакции, которая обсуждается уже несколько лет. Категорически против последнего Великобритания, которая усматривает в данном решении риск оттока из страны финучреждений в государства с более мягким налоговым режимом, к примеру, в Швейцарию или Китай.

Париж, напротив, готов первым ввести указанный налог, по этому поводу готовятся переговоры с Берлином. Между тем, Федерация банков Франции признает, что перевод большей части финопераций за границу вполне реален.

А пока Европа определяется, как решить свои проблемы, международные агентства, в частности Moody`s, заявило о намерении пересмотреть в сторону негатива рейтинги всех государств Евросоюза в первом квартале т.г. Тем временем курс евро продолжает раскачиваться, нефть дешевеет, фондовые рынки торгуются в минусе. Да и в США ситуация не лучше, особенно с учетом начавшейся президентской предвыборной гонки.

Известный финансист Джордж Сорос считает, что глобальной экономике грозит "порочный цикл дефляции". По его словам, даже если еврозона переживет нынешний тяжелый момент, ей все равно предстоят годы "драконовских ограничений". При этом он подчеркнул, что хотя в валютном союзе сейчас и появился де-факто регулирующий орган - Фонд финансовой стабильности, правила выдачи кредитов будет устанавливать Германия.

По его мнению, нынешний долговой кризис вытекает из мирового финансового кризиса 2008 года, но он еще опаснее. В случае если дело дойдет до краха европейских банков, последствия затронут всю мировую финансовую систему. В то же время, развивающиеся страны в этих условиях пострадают меньше.

Вполне логично разобраться, что ждет Украину? Премьер-министр Николай Азаров считает, что ситуация в странах ЕС является серьезным фактором риска для нашей экономики. «Европа может быть снесена кризисом, - недавно заявил Президент Франции Николя Саркози. Повлияет ли кризис в Европе на нашу экономику? Безусловно, для нас это огромный фактор риска. Однако наша страна начинает новый год в значительно лучших условиях, чем те, которые у нас были два года назад», - успокаивает премьер.

Но кому, как не нам знать, что стоят данные официальной статистики. Мы давно привыкли определяться в ситуации по состоянию своих кошельков, а оно не вторит доводам премьера. По итогам прошлого года средний курс гривня/доллар на межбанке составил 7,986 грн./долл. По сравнению с 2010 годом нацвалюта потеряла полпроцента. И если раньше Кабмин прогнозировал курс на 2012 год 7,8 грн./долл., то в бюджете-2012 заложили 8 грн./долл. Казалось бы, падение минимальное, если бы не одно но. Ситуация в этой сфере держится стабильной только благодаря НБУ, который не перестает в поддержку курса истощать свои золотовалютные резервы. На 31 декабря 2011 года они составили 31,8 млрд долл., сократившись с 32,4 млрд долл. на 30 ноября п.г. Такое падение происходило 4 месяца подряд. Стоит отметить растущее отрицательное торговое сальдо, что является демонстрацией спада спроса на отечественную продукцию. Да и сам Кабмин ухудшил прогноз экономического и социального развития страны на текущий год, сократив показатель роста ВВП с 5% до 3,9%, как и объем средней зарплаты. Впрочем, свои планы по поводу Украины изменили в сторону негатива и международные рейтинговые агентства, а также Всемирный банк (ухудшил прогноз роста ВВП с 5% до 2,5%). К перечисленному стоит добавить газовую неопределенность, а также замораживание сотрудничества с МВФ. Но власть не устает повторять, что к «приему» новой волны неприятностей она готова.

Директор Антирейдерского союза предпринимателей Украины Андрей Семидидько считает, что очередная волна кризиса уже «накрывает» Украину, в частности цены на материалы, которые Украина экспортирует, падают.

«Мы видим, что происходит с Грецией, с Италией, мировая ситуация с военными действиями, поэтому оптимистического сценария ожидать сложно. Хоть мы и находимся на «дальней орбите», но если центробежные процессы происходят, то затрагивают именно дальние страны. Поэтому экономическая ситуация у нас, конечно, будет только в сторону ухудшения», - убежден эксперт.

По его мнению, основной пресс ляжет на малый и средний бизнес, на предпринимателей, которые фактически «производят тепло» для экономики. «Что делать в этой ситуации предпринимателям? В любом случае, торговля, товары первой необходимости, продукты питания, одежда – те необходимые вещи, которые будут востребованы в условиях любого кризиса, и будут пользоваться спросом у населения», - считает А.Семидидько. Потому что, по его словам, производство в условиях кризиса, во-первых, уязвимо с точки зрения реализации продукции, а, во-вторых, является объектом пристального внимания налоговых и правоохранительных органов, цель которых - наполнения бюджета «любыми способами».

Как отмечает Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине, «ситуация в еврозоне в течение первых двух кварталов 2012 года будет оставаться проблемой номер один для всего мира. Если реформы начнут осуществляться, тогда стоит ожидать стабилизации в регионе во второй половине текущего года. В противном случае, ситуация может выйти из-под контроля, и финансовые рынки сами решат судьбу евро. Результат, скорее всего, будет негативным».

По его мнению, намерение проводить более скоординированную бюджетную политику в странах ЕС верное. Однако вряд ли на это пойдут все страны. Остается надеяться, что на этот шаг пойдут хотя бы страны еврозоны. «Более низкие дефициты бюджетов и единые нормы по налогообложению могут несколько замедлить экономический рост в этих странах на краткосрочный период. Однако в среднесрочной перспективе это станет залогом выхода еврозоны из долгового кризиса. Иначе под сомнение ставится само существование еврозоны и евровалюты», - подчеркивает эксперт.

Поэтому, отмечает Н.Ивченко, если такое соглашение до лета не появится, то мир ожидают региональные рецессии, дефолты ряда стран еврозоны или их выход из валютного союза, падение товарно-сырьевых рынков и более существенное замедление глобальной экономики. «В этом случае последствия для Украины будут негативными: торможение развития экономики, умеренная девальвация гривни, проблемы в банковском секторе. Тем не менее, мы остаемся оптимистами и считаем, что весной такое соглашение появится. Его принятие не будет простым, потому что в этом случае странам еврозоны придется практически потерять свою бюджетную независимость. В краткосрочном периоде, около года-двух, это может замедлить темпы роста экономики еврозоны и спрос на украинскую продукцию. Вместе с тем, это успокоит мировые финансовые рынки и даст надежду на постепенное восстановление мировой экономики. То есть, данное решение окажет позитивное влияние на экономику Украины в долгосрочной перспективе», - считает эксперт.

В аналитическом Департаменте НРА «Рюрик» считают, что введение жесткой бюджетной дисциплины позволит странам зоны евро сократить дефициты бюджетов, что в свою существенно снизит потребность в займах на их покрытие. На сегодняшний день очень остро стоит вопрос Греции, которая в случае неполучения в первом квартале следующего кредитного транша, вероятно, выйдет из Европейского Союза, что, правда, маловероятно. В ближайшей перспективе, по мнению аналитиков, процессы по введению мер финансовой стабилизации в еврозоне существенного влияния на ситуацию в Украине не окажут.

А теперь о курсе гривни.Народный депутат (НУ-НС) Виктор Матчук считает, что хоть в государственном бюджете на 2012 год и предусмотрена стабильность курса гривни, но в это никто не верит.

По его мнению, сегодня очень мало людей в стране осмеливаются говорить вслух о невозможности сохранения стабильного курса национальной валюты. «Есть отдельные личности, которым по должности положено так говорить, но даже по их глазам понятно, что они сами в это не верят. Вопрос только - когда и насколько упадет гривня», - отметил В.Матчук.

По его словам, одни считают, что это произойдет уже весной, другие – «что до выборов как-то продержимся, а вот на второй день после выборов сразу грохнем ее (гривню – ред.) в два раза». «Но в любом случае, стабильным этот курс на протяжении следующего года не будет. А бюджет не предусматривает такой перемены», - подчеркнул В.Матчук.

И немного о реформах, которые нас спасут (по утверждению власти). Как считает начальник аналитического отдела ПАО «Альфа-Банк» Алексей Блинов, говорить о том, что мы стоим накануне очередного обвала, пока нельзя.

Вместе с тем, по его словам, существует факт, что структурно украинская экономика по сравнению с 2008 годом абсолютно не изменилась. «Никаких ощутимых реформ за 3 года так и не было проведено. Можно вспомнить только о Налоговом кодексе, который, по большому счету, и реформой назвать тяжело. Пенсионная реформа в виде повышения пенсионного возраста тоже не изменила нашу устаревшую солидарную пенсионную систему», - отметил эксперт. Он убежден, что отсутствие реальных экономических реформ делает крайне сложным удержание экономики в тех параметрах, которые задает нынешнее правительство.

Похоже, следует приготовиться затянуть потуже пояса. Но куда же еще туже…

Нана Черная (УНИАН)