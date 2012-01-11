Инфляция в 2011 году зафиксирована во всех областях Украины

В декабре 2011 года против декабря 2010 года во всех областях Украины зафиксирована инфляция.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики Украины.

По данным Госкомстата, лидерами роста потребительских цен по итогам декабря 2011 г. (против ноября 2011 года) стали Хмельницкая обл., г. Севастополь - 0,4%, АР Крым, Донецкая и Киевская области — 0,3%. В Волынской и Черниговской областях зафиксировано снижение цен — на 0,1%, в Житомирской области — на 0,5%.

В 2011 году (декабрь 2011 года против декабря 2010 года) во всех областях Украины зафиксирована инфляция, при этом потребительские цены больше всего выросли в Киеве — на 6,1% и Севастополе – на 6,7%, АР Крым — 6%, Луганской обл. - 5,6%, Одесской обл. - 5,4%. Меньше всего цены выросли в Черновицкой области — 2,4%.

Лидерами роста цен на продукты питания и безалкогольные напитки в декабре стали: г. Севастополь – 0,7%, Хмельницкая обл. - 0,6%, Херсонская и Киевская области — 0,5%. В восьми областях зафиксировано снижение цен в среднем на 0,2%.

Лидерами роста цен на продукты питания и безалкогольные напитки в 2011 году (декабрь 2011 года к декабрю 2010 года) стали АР Крым — 3,2%, Донецкая обл. - 3%, Одесская обл. - 2,5%, г. Киев — 3,%, г. Севастополь — 7,3%. В Кировоградской и Харьковской областях цены не изменились, в Закарпатской и Черновицкой снизились на 0,2% и 1,1% соответственно.

Алкогольные напитки и табачные изделия в декабре против ноября больше всего подорожали в Харьковской обл. - 1,5%, Киевской обл. - 1,1%, Ивано-Франковской, Одесской областях — 0,9%. В Житомирской области цены снизились на 0,2%, в Ривненской и Закарпатской областях — на 0,1%.

Лидерами роста цен на алкогольные напитки и табачные изделия в 2011 году (декабрь 2011 года к декабрю 2010 года) стали Львовская обл. — 13,8%, Киевская обл. — 10,9%, Волынская обл. - 10,8%.

Цены на одежду и обувь в декабре больше всего выросли в Закарпатской — на 0,6%, Харьковской — 0,4%, Днепропетровской — 0,3% областях. В 7 областях, а также г. Киев и г. Севастополь зафиксировано снижение цен в среднем на 0,2%.

В декабре 2011 года против декабря 2010 года практически во всех областях Украины (кроме Ривненской, Сумской, Тернопольской областей, г. Киев и г. Севастополь, где зафиксировано снижение цен) зафиксирован рост цен на одежду и обувь. Самый большой рост цен зафиксирован в Днепропетровской обл. - 3,9%, Луганской обл. - 3,8%, Херсонской обл. - 3,7%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в декабре к ноябрю больше всего подорожали в Запорожской обл. — 0,8%. В 10 областях, г. Киев и г. Севастополь цены не изменились, еще в 6 областях снизились в среднем на 0,2%.

Лидерами роста цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в 2011 году (декабрь 2011 года к декабрю 2010 года) стали г. Киев — 26%, АР Крым — 15,5%, Луганская — 14,9%, Донецкая - 12,5% области. Меньше всего цены выросли в Ивано-Франковской обл. — на 1,8%.

Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в декабре 2011 г. к ноябрю больше всего выросли в Харьковской обл. - 0,5%. В 9 областях цены не изменились, в 6 снизились в среднем на 0,3%.

Лидерами роста цен на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в 2011 году (декабрь 2011 года к декабрю 2010 года) стали Днепропетровская — 5,7%, Полтавская и Луганская — 4,5% области.

Лидерами роста цен на услуги здравоохранения в декабре стали Днепропетровская и Николаевская области — 0,7%. В 4 областях цены не изменились, в 6 снизились в среднем на 0,2%.

Лидерами роста цен на услуги здравоохранения в 2011 году (декабрь 2011 года к декабрю 2010 года) стали Ивано-Франковская обл. — 9,8%, Днепропетровская обл. — 9,3%, Николаевская обл. - 9,2%.

В декабре к ноябрю цены на услуги транспорта не изменились. В Винницкой, Луганской и Полтавской областях зафиксировано снижение цен. Больше всего цены выросли в Житомирской области — 0,8%.

Лидерами роста цен на услуги транспорта в 2011 году (декабрь 2011 года к декабрю 2010 года) стали Днепропетровская — 28,2%, Полтавская — 25,9%, Львовская — 25,1%. Меньше всего цены выросли в Донецкой области — 15,2%.

Цены на услуги связи в декабре против ноября снизились в 11 областях и г. Севастополь в среднем на 0,1%. В 14 областях цены не изменились.

По итогам 2011 года во всех областях Украины зафиксирован рост цен на услуги связи. При этом больше всего цены выросли в Винницкой — 6,3%, Запорожской — 4,5%, Полтавской — 4,1% областях.

Цены в сфере отдыха и культуры в декабре против ноября больше всего выросли в Сумской области – 0,6%. В 6 областях цены не изменились, в 8 областях и г. Киев снизились в среднем на 0,3%.

Лидерами роста цен в сфере отдыха и культуры в 2011 году (декабрь 2011 года к декабрю 2010 года) стали Луганская — 7,6%, Тернопольская — 5,4%, Одесская — 4,6% области.

Стоимость образования в декабре к ноябрю в большинстве областей осталась без изменений (в 15 областях и г. Киев). В Волынской, Луганской, Черниговской областях и г. Севастополь цены снизились в среднем на 0,3%.

Лидерами роста стоимости образования в 2011 году (декабрь 2011 года к декабрю 2010 года) стали Хмельницкая — 9,6%, Киевская — 9,2%, Днепропетровская — 8,9% — области. Снижение цен зафиксировано в Сумской области — на 2,7%.

Стоимость услуг ресторанов и гостиниц в декабре к ноябрю больше всего выросла в Харьковской области — на 0,6%. В 8 областях цены не изменились, в Киевской и Черниговской областях снизились на 0,2% и 0,1% соответственно.

Лидерами роста цен на услуги ресторанов и гостиниц в 2011 году (декабрь 2011 года к декабрю 2010 года) стали Сумская — 10,6%, Луганская — 9,7%, Хмельницкая — 9,3% — области.