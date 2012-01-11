Депутаты Европарламента: новый проект экономического соглашения ЕС неприемлем

Брюссель. Депутаты Европарламента, которые принимают участие в работе группы по подготовке нового экономического соглашения ЕС, считают неприемлемым его последний проект.

Об этом идет речь в совместном заявлении депутатов Эльмара БРОКА (группа народных партий, Германия), Роберто ГАЛЬТЬЕРИ (группа Прогрессивного Альянса социалистов и демократов, Италия), Ги ВЕРХОФСТАДТА (группа либеральных партий, Бельгия) и Даниеля КОН-БЕНДИТА (группа “зеленых”, Франция), переданном агентству УНИАН.

“Последний проект предложенного соглашения не соответствует существующим соглашениям ЕС и не уважает “общий метод” одобрения решений”, - отмечается в заявлении.

“В частности, проект не гарантирует, что любое решение по реализации нового соглашения будет приниматься путем нормальных процедур, выписанных в соглашениях ЕС, чтобы обеспечить надлежащее демократическое изучение и подотчетность”, - отметили депутаты Европарламента.

Последний, третий, проект соглашения был распространен среди стран-членов ЕС вечером 10 января.

В этом проекте, в частности, содержится отказ от идеи внедрения правил относительно выполнения бюджетов и соблюдения уровня дефицита бюджета в Конституции стран-членов, отменяется положение, согласно которому Еврокомиссия должна была получить право обращаться в Европейский суд против стран, которые не выполняют требования сбалансированности бюджетов и уровня внешних заимствований, сокращается перечень возможных санкций к нарушителям бюджетной и долговой дисциплины.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря страны-члены зоны евро договорились о новых фискальных правилах, которые, в частности, предусматривают установление нового предельного уровня дефицита бюджета в 0,5% ВВП вместо 3%, применение автоматических санкций за невыполнение этого показателя, усиление роли Еврокомиссии в оценке бюджетных планов. Предусматривается, что эти договоренности будут оформлены в виде межправительственного соглашения, подписание которого запланировано, предварительно, на март следующего года.

О намерении присоединиться к новому соглашению заявили 26 стран-членов ЕС, кроме Великобритании.

30 января лидеры ЕС во время заседания Европейского совета в Брюсселе планируют обсудить подготовленный вариант нового фискального соглашения с тем, чтобы принять ее во время заседания 1 марта.