ВВП Беларуси в 2011 году вырос на 5,3%

Минск. Объем валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси в 2011 году возрос на 5,3% по сравнению с уровнем 2010 года и составил 274,3 трлн. белорусских рублей.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает Национальный статистический комитет Беларуси.

«В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Беларуси в 2011 году рост ВВП должен был возрасти к уровню 2010 года на 9-10%», - говорится в сообщении Белстата.

Так, производство промышленной продукции за 2011 год возросло на 9,1% и составило 337 трлн. рублей (годовой прогноз роста - на 9-9,5%). Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной составил 17,4% при годовом прогнозе 12-13%.

«В 2011 году использовано 90,8 трлн. рублей инвестиций в основной капитал, что в сопоставимых ценах составляет 113,3% к уровню 2010 года. В целом за 2011 год введено в эксплуатацию 5 млн. 487 тыс. кв. м общей площади жилья за счет всех источников финансирования, что составляет 82,8% к уровню 2010 года», - сообщает пресс-служба Белстата.

Согласно данным Национального статистического комитета Беларуси, розничный товарооборот через все каналы реализации в 2011 году достиг 109,3 трлн.рублей, или 107,1% к уровню 2010 года.