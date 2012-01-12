Заседание суда по делу экс-главы Госфинуслуг Василия Волги перенесено на 20 января

Заседание суда по делу экс-главы Государственной комиссии по регулированию рынка финансовых услуг Василия ВОЛГИ перенесено на 20 января.

Вчера обвиняемый и его защита настояли на полной зачитке обвинения. Сторона обвинения за часа успела прочитать 40 страниц из 150, передает LB.ua.

«Сегодня началось судебное следствие. Мы настояли на зачитке полного текста, чтобы присутствующие и общественность осознали всю нелепость обвинения, чтобы люди смогли справедливо оценить. ВОЛГА с самого начала не признавал свою вину. Он не отделим от партии и команды Президента», – заявил адвокат В.ВОЛГИ Евгений СОЛОДКО.

Как сообщал УНИАН, В.ВОЛГА возглавлял Государственную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг с марта 2010 года.

19 июля 2011 года он был задержан следователем Генеральной прокуратуры Украины совместно с работниками СБУ.

Генпрокуратура возбудила против В.ВОЛГИ уголовное дело по ст. 368 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупных размерах должностными лицами, которые занимают ответственные должности, по предварительному сговору группой лиц).

20 июля Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения В.ВОЛГЕ в виде содержания под стражей.

25 июля Президент Виктор ЯНУКОВИЧ освободил В.ВОЛГУ от должности главы Госфинпослуг.

12 сентября стало известно, что Генпрокуратура возбудила в отношении В.ВОЛГИ еще одно уголовное дело. Установлено, что В.ВОЛГА в 2010 году принял на государственную службу в Госфинпослуг человека, который предоставлял ему услуги водителя и получал государственные средства в виде заработной платы в должности главного специалиста одного из отделов.

В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины).