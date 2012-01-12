Кабмин определил порядок применения залога в качестве меры пресечения

Кабинет министров определил порядок внесения средств на специальный счет при применении залога в качестве меры пресечения.

Соответствующее постановление, которое разработало Министерство юстиции, принято 11 января на заседании Кабинета министров, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

По словам министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА, инициатива правительства вызвана изменениями, которые произошли в законодательстве, в частности, в связи с внесением изменений в статью 1541 Уголовно-процессуального кодекса Украины (законом Украины от 15 ноября 2011 года № 4025-VI относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности).

Внесенные изменения предусматривают, что залог в порядке меры пресечения применяется с целью обеспечения надлежащего поведения лица, в отношении которого применена мера пресечения, его явки по вызову в орган дознания, к следователю, прокурору или в суд, а также выполнения других возложенных на него обязанностей, предусмотренных статьей 1491 Уголовно-процессуального кодекса, с условием обращения внесенных средств в доход государства в случае невыполнения этих обязанностей.

Залог заключается во внесении средств в национальной денежной единице на специальный счет, определенный в порядке, утвержденном Кабмином.

В этой связи правительство определило механизм внесения средств при применении залога. Средства будут вноситься в национальной денежной единице на специальный счет органа, в производстве которого находится уголовное дело.

Кроме того, постановлением определен перечень лиц, которые могут внести залог; перечень лиц, которым запрещается быть залогодателями; документы, в которых определяется размер залога; документы, которые являются основанием для обращения внесенных средств в доход государства в случае невыполнения обязанностей лицом, в отношении которого применена мера пресечения в виде залога; особенности возвращения залога в случае отказа залогодателя от взятых на себя обязательств; механизм возвращения средств по заявлению лица (залогодателя) в случае вынесения приговора или постановления судьи (постановления суда) о закрытии дела.

А.ЛАВРИНОВИЧ сообщил, что постановление вступит в силу со дня его официального опубликования.