Торги по доллару на межбанке открылись ростом котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,0430/8,0480 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту составили 0,2538/42, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,2235/10,2330. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,2715/17 (среда — 1,2781/83).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.