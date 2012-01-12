Торги по доллару на межбанке открылись ростом котировок
11:01, 12 января 2012Финансы
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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,0430/8,0480 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту составили 0,2538/42, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,2235/10,2330. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,2715/17 (среда — 1,2781/83).
В среду Нацбанк на рынок не выходил.
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