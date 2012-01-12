Кабмин установил должностные оклады для «бюджетников» на 2012 год - постановление

Кабинет министров установил должностные оклады работников бюджетной сферы на текущий год.

Согласно правительственному постановлению №10 от 11 января 2012 года, текст которого размещен на официальном сайте Кабмина, на текущий год установлены следующие должностные оклады (тарифные ставки):

для 1 тарифного разряда: с 1 января — 1,073 тыс. грн., с 1 апреля — 1,094 тыс. грн., с 1 июля — 1,102 тыс. грн., с 1 октября — 1,118 тыс. грн., с 1 декабря — 1,134 тыс. грн.;

2 тарифного разряда: с 1 января - 1,078 тыс. грн., с 1 апреля — 1,099 тыс. грн., с 1 июля — 1,107 тыс. грн., с 1 октября — 1,123 тыс. грн. и с 1 декабря — 1,139 тыс. грн.;

3 тарифного разряда: с 1 января — 1,088 тыс. грн., с 1 апреля — 1,109 тыс. грн., с 1 июля — 1,117 тыс. грн., с 1 октября — 1,133 тыс. грн. и с 1 декабря — 1,149 тыс. грн.;

4 тарифного разряда: с 1 января — 1,098 тыс. грн., с 1 апреля — 1,119 тыс. грн., с 1 июля — 1,127 тыс. грн., с 1 октября — 1,143 тыс. грн. и с 1 декабря — 1,159 тыс. грн.;

5 тарифного разряда: с 1 января — 1,108 тыс. грн., с 1 апреля — 1,129 тыс. грн., с 1 июля — 1,137 тыс. грн., с 1 октября — 1,153 тыс. грн. и с 1 декабря — 1,169 тыс. грн.

Также Кабмин поручил Министерству социальной политики до 1 мая 2012 года провести консультации и до 1 августа завершить переговоры с профсоюзами бюджетной сферы относительно установления на 2013 год размеров должностных окладов работников первого тарифного разряда единой тарифной сетки.