Вступление в силу нового Таможенного кодекса переносится

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ветировал Таможенный кодекс, принятый парламентом 3 ноября 2011 года, и внес свои предложения по его доработке. В частности, он предлагает перенести на год вступление в силу Таможенного кодекса, то есть на 1 января 2013 года.

Соответствующие предложения Президента обнародованы на официальном парламентском портале.

«Считаю необходимым отсрочить вступление в силу кодекса до 2013 года», - говорится в предложениях В.ЯНУКОВИЧА.

По его мнению, проект Таможенного кодекса не может быть подписан в связи с тем, что он нарушает конституционные гарантии права на предпринимательскую деятельность, создает риски уклонения от налогообложения, нарушения прав граждан, а также не соответствует взятым Украиной международным обязательствам.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 3 ноября 2011 года приняла в целом Закон Украины “О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины”.

Закон направлен на приведение Таможенного кодекса Украины в соответствие с Международной конвенцией об упрощении и гармонизации таможенных процедур, Конвенцией о временном ввозе и т.д.

Законом предусмотрено право декларанта на осуществление таможенного оформления товаров в любом таможенном органе; проведение таможенного оформления в течение 4 часов с момента предоставления таможенной декларации и документов; персональная ответственность должностного лица таможни за неправомерные задержки таможенного оформления; использование одной декларации (предыдущая декларация) для осуществления разных таможенных формальностей, например, контроля за доставкой в таможенный орган назначения, размещения на склад временного хранения или начала таможенного оформления для свободного обращения.

Непосредственно нормами Таможенного кодекса установлен перечень личных вещей, которые при перемещении гражданами через таможенную границу Украины не подлежат декларированию и освобождаются от налогообложения, либерализуются нормы по вывозу товаров. Согласно кодексу, письменному декларированию с предоставлением таможенной декларации подлежат товары, суммарная стоимость которых превышает 10 тыс. евро. Повышен стоимостный предел ввоза товаров без уплаты налогов: товары, суммарная стоимость которых не превышает 2 тыс. евро и которые перемещаются в ручной клади или в сопровождаемом багаже один раз в 10 дней, освобождаются от налогообложения, определена общая ставка пошлины в размере 10%, которая насчитывается на объемы товаров, превышающие нормы беспошлинного ввоза. В случае ввоза товаров на сумму более 10 тыс. евро применяются полные ставки пошлины, предусмотренные Таможенным тарифом Украины.

Новеллой проекта является определение правила, по которому ущерб, нанесенный предприятию неправомерными действиями должностных лиц таможенного органа во время проведения проверки, возмещается за счет средств государственного бюджета.