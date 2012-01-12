OPIC выделила 50 млн. дол. на инвестпроекты в Украине

Корпорация зарубежных частных инвестиций OPIC (Overseas Private Investment Corporation, Вашингтон, округ Колумбия), американская правительственная организация по финансированию развития, выделила 50 млн. долл. фонду частного прямого инвестирования SigmaBleyzer Southeast European Fund IV, созданному для инвестиций в собственный капитал и акционерное финансирование частных и публичных компаний в Юго-Восточной Европе.

Об этом говорится в сообщении инвестфонда, переданном агентству УНИАН.

В сообщении указывается, что это первая прямая инвестиция OPIC в Украине с момента возобновления ее программ в этой стране после подписания в декабре 2010 года договора по урегулированию инвестиционного спора относительно страховки, выплаченной OPIC.

«Инвестиционная группа SigmaBleyzer принесет новые инвестиции на развивающиеся рынки Восточной Европы. Это наша общая цель. Данное событие также означает возвращение OPIC в Украину после почти десятилетнего перерыва. Нам не терпится воспользоваться множеством новых возможностей, открывающихся перед OPIC, для поддержания развития частного сектора в Украине», – отметила президент и СЕО корпорации OPIC Элизабет ЛИТТЛФИЛД.

В свою очередь президент и СЕО компании SigmaBleyzer Майкл БЛЕЙЗЕР выразил уверенность в эффективности сотрудничества компаний, а также в хороших финрезультатах от инвестиций в регион.

«Компания SigmaBleyzer очень рада партнерству с OPIC, которое будет способствовать дальнейшей реализации нашего постоянного стремления инвестировать в Украину и другие развивающиеся рынки Восточной Европы. Мы считаем, что компании и страны, в которых мы разместили наши инвестиции, обладают большим потенциалом для дальнейшего развития, и стремимся создавать ценность для всех наших акционеров. Мы рады возможности углубить наши отношения в данном регионе и достичь хороших финансовых показателей для наших инвесторов», – заявил М.БЛЕЙЗЕР.

По мнению исполнительного директора Международного Фонда Блейзера Олега УСТЕНКО, возобновление работы OPIC, которая является американской правительственной организацией по финансированию развития, в Украине после длительного перерыва означает, что правительство США достаточно высоко оценивает потенциальные возможности для развития бизнеса в Украине и верит в возможности по улучшению бизнес-климата в стране.

Справка УНИАН. OPIC – американская правительственная организация по финансированию развития.

OPIC осуществляет свою миссию, предоставляя инвесторам финансирование, гарантии, страхование политических рисков и поддержку фондов прямого инвестирования. OPIC был создан как агентство правительства США в 1971 году. Корпорация самостоятельно финансирует свою работу, не прибегая к средствам американских налогоплательщиков. OPIC предоставляет свои услуги новым и развивающимся предприятиям в более чем 150 странах мира. На данный момент OPIC содействовал инвестированию около 200 млрд. долл. в более чем 4 тыс. проектов.