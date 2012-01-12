ВР приняла закон о господдержке малого и среднего предпринимательства

Верховная Рада Украины приняла Закон «О развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Украине».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 272 народных депутата из 398 зарегистрированных в сессионном зале.

Закон устанавливает единые подходы к регулированию отношений, возникающих между предпринимателями и органами власти в сфере развития и государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, определяет понятие субъектов малого и среднего предпринимательства, инфраструктуры его поддержки, виды и формы такой поддержки.

Основными направлениями государственной политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства закон определяет усовершенствование порядка ведения налогового и статистического учета и отчетности субъектов хозяйственной деятельности; внедрение упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства, которые отвечают критериям, установленным в налоговом законодательстве; обеспечение государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которые работают в сфере инвестиционной, инновационной и научно-технической деятельности, в том числе привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к выполнению научно-технических и социально-экономических программ; обеспечение защиты прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства во время осуществления государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности и т.п.

Установлено, что поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства включает финансовую, информационную, консультационную поддержку таких субъектов и организаций, поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации их работников, поддержку в сфере инноваций, науки и промышленного производства, поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих экспортную деятельность.