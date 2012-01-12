На межбанке торги по доллару закрылись ростом котировок

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0430/8,0480, к 12:00 цены снизились 8,0395/8,0425. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись 8,0420/8,0460 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся 0,2538/42, к закрытию торгов цены поднялись 0,2540/44. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,6359 (-0,0442).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2700/65. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,2235/10,2330, к 12:00 цены ушли вверх 10,2275/10,2370. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,2475/10,2585.