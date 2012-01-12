В экономику Киева 2011 года поступило 2,9 млрд. долларов иностранных инвестиций

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Киева в 2011 году составлял 2,9 млрд. долларов, то есть в 1,6 раза больше всего бюджета столицы, или шестая часть от всеукраинского показателя.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, по словам заместителя председателя КГГА Руслан КРАМАРЕНКО, это лучший результат по итогам года среди всех городов Украины.

Он отметил, что экономический рост как в Украине, так и в столице, который наблюдается после глобального финансово-экономического кризиса, постепенно приобретает черты устойчивого восстановления, компенсируя утраченный в 2008-2009 годах потенциал.

«Нестабильность экономической и политической ситуации в стране, конечно, влияет на уровень доверия к ней иностранных инвесторов. Это отражается на объемах привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику. Их прирост в 2009 году несколько замедлился, однако в прошлом году нам удалось его вернуться к докризисным показателям. По предварительным оценкам, в 2012 году мы получим около 4 млрд. долларов”, - заявил Р.КРАМАРЕНКО.

В то же время, по словам председателя КГГА Александра ПОПОВА, это еще не тот результат, который может удовлетворить столицу Украины. Ведь инвестиционный потенциал города не раскрыт даже наполовину. Тогда как иностранные инвестиции могут не только оживить киевскую экономику, но и решить достаточно много социальных вопросов города, как-то: развитие транспортной отрасли, в частности, строительство метрополитена, дорожно-транспортных узлов, строительство медицинских и образовательных заведений, создание новых рабочих мест.

«Киев быстро восстанавливается после кризиса. До сих пор это происходило, по большей части, благодаря развитию внутреннего рынка, активизации строительной и инвестиционной деятельности. Однако с принятием Стратегии развития Киева до 2025 года мы имеем все основания ожидать стремительного оживления инвестиционного рынка. В настоящее время инвестор, когда приходит в столицу, четко знает чего ожидать и на что можно рассчитывать, он может это прочитать в нашей Стратегии. А она доступна всем и абсолютно прозрачна. Задача же городской власти – завоевать репутацию надежного, ответственного партнера бизнеса и верного слуги общины», – отметил А.ПОПОВ.