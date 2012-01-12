Банк «Хрещатик» намерен увеличить уставный капитал на 24% - до 1,029 млрд. грн.

В текущем году банк «Хрещатик» намерен увеличить уставный капитал на 200 млн. грн., или на 24,1%, - до 1,029 млрд. грн. путем дополнительного выпуска акций.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном УНИАН, со ссылкой на председателя правления банка «Хрещатик» Дмитрия ГРИДЖУКА.

По его словам, операционная прибыль банка в 2012 г. может составить около 70 млн. грн., чистая прибыль - около 40 млн. грн.

При этом в 2011 г. у банка возможен отрицательный финансовый результат в связи с тем, что в конце прошлого года ему пришлось доформировать резервы по некоторым кредитам на сумму 22,4 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 31 октября 2011 г. акционеры банка решили увеличить уставный капитал на 99,967 млн. грн., или на 13,72%, - до 828,83 млн. грн. Банк проводит закрытое размещение акций допвыпуска в период с 29 декабря 2011 г. по 18 января 2012 г.

Справка УНИАН. КБ «Хрещатик» зарегистрирован в мае 1993 года и на сегодняшний день входит в группу крупных банков Украины.

Активы банка на 1 октября 2011 года составляли 7,318 млрд. грн., обязательства – 6,736 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 4,44 млрд. грн., собственный капитал – 581,223 млн. грн., уставный капитал – 728,861 млн. грн.

Банк «Хрещатик» в январе-сентябре 2011 г. получил чистую прибыль в размере 0,6 млн. грн.

На 1 октября 2011 года акционерами банка «Хрещатик» являются: ООО «КФ «Укрфинком», прямое участие – 37,3522%, Главное финансовое управление исполнительного органа Киевского городского совета, прямое участие – 24,7294%, ООО «Маркет Инвест Групп», прямое участие – 24,9796%.