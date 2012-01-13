Сегодня пара евро/доллар может незначительно прибавить в цене - эксперт

На мировых торгах в пятницу, 13 января, пара евро/доллар может незначительно прибавить в цене, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, для пары евро/доллар актуальным будет диапазон 1,2800-1,2900, для пары фунт/доллар – 1,5300-1,5505.

Такой прогноз позволяют сделать положительные статданные. Так, показатель числа первичных заявок на получение пособия по безработице в США оказался выше ожиданий рынка. Более того, рост аппетита к рискованным активам, то есть, ценным бумагам, будет оказывать давление на доллар в краткосрочной перспективе, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.