Налоговая продлила рабочий день до конца срока регистрации «упрощенцев»

Руководство Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) решило продлить рабочий день на весь период перерегистрации плательщиков единого налога.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Таким образом, до 25 января 2012 года налоговые органы будут работать в будние дни до 20:00, в субботу - до 16:00 (выходной - воскресенье).

К приему документов от «упрощенцев» в налоговых инспекциях привлекли дополнительное количество сотрудников из других подразделений.

По состоянию на 12 января в налоговые органы Украины поступило 343 тыс. заявлений от предпринимателей о переходе на новую модель упрощенной системы налогообложения. Очередей или жалоб от плательщиков в инспекциях не зафиксировано, сообщают в ГНСУ.