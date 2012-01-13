Торги по доллару на межбанке открылись снижением котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 8,0390/8,0440 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2542/0,2546, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,3395/10,3480.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,2864/1,2866 (четверг — 1,2715/1,2717).

В четверг Нацбанк вышел на рынок с продажей по валютной паре USD/UAH – 7,9910.