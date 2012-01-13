ВР сэкономила на депутатах-"прогульщиках" свыше 1,6 млн. грн.

Верховная Рада Украины с сентября по декабрь сэкономила свыше 1,6 млн. грн. на зарплатах народных депутатов, которые не посещали пленарные заседания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН сообщил на церемонии закрытия 9-й сессии VI созыва.

По его словам, «за время этой сессии, а точнее - с сентября по декабрь, экономия заработной платы народных депутатов составила 1 млн. 660 тыс. грн. из-за того, что депутаты не зарегистрировались возле столов регистрации в письменном виде, то есть не посещали заседания Верховной Рады».