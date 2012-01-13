ПриватБанк запустил технологию оперативного возврата карт, изъятых банкоматом

ПриватБанк внедрил технологию возврата клиентам карт, изъятых банкоматами. Теперь, если банкомат ПриватБанка «съел» карточку (чаще всего это происходит, если клиент 3 раза неправильно ввел пин-код или просто забыл её), клиент может сразу же получить новую карту в любом отделении банка в любом городе. Выпуск новой карты взамен изъятой происходит бесплатно, сообщается в информации пресс-службі на сайте банка..

В пресс-службе банка отмечают, что ранее процедура возврата изъятых карт могла занимать до нескольких недель. Столько же времени процедура возврата карт сейчас занимает и в других украинских банках, причем за срочный возврат нужно доплачивать отдельно.

«Раньше, когда банкомат «съедал» вашу пластиковую карту, это было неприятной ситуацией, ведь для возврата карты нужно было ждать, пока ее заберут и передадут владельцу, – говорит заместитель председателя правления ПриватБанка Юрий Кандауров. – Теперь у клиента нет проблем с доступом к своим деньгам – банк сразу же и совершенно бесплатно выдаст новую карту, а наличные всегда можно получить в банкомате и без «пластика» с нашей уникальной услугой «Экстренные деньги».

Как отмечают в банке, для безопасности клиентов, все изъятые банкоматами карты ПриватБанка теперь будут уничтожаться. Владельцы банковских карт других украинских и зарубежных банков смогут воспользоваться стандартной процедурой ее возврата – после инкассации банкоматов и получения заявления владельца «чужие» карты будут направляться в адрес банков-эмитентов.

Справка УНИАН.ПриватБанк – крупнейший украинский банк и лидер розничного банковского рынка. В сети банка сегодня работает 3 357 филиалов и отделений, 7 507 банкоматов, 3 872 терминалов самообслуживания и 54 486 Pos-терминалов. По данным на 1 ноября 2011 года, объем привлеченных ПриватБанком депозитов граждан достиг 56,4 млрд. грн. Портфель потребительских кредитов банка составляет 24,5 млрд. грн. Международная банковская группа ПриватБанк обслуживает свыше 22 миллионов корпоративных и розничных клиентов в 12 странах мира, среди которых Россия, Грузия, Латвия, Италия, Португалия, Китай, Великобритания, Кипр, Германия, Испания, Казахстан.

На сегодняшний день ПриватБанк имеет самую широкую в Украине банкоматную сеть – 7507 банкоматов. По данным НБУ, ПриватБанку принадлежит каждый третий банкомат, работающий в Украине.