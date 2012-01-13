Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 8,0430-8,0480 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0390/8,0440, к 12:00 цены поднялись 8,0435/8,0475. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 8,0430/8,0480 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся 0,2542/46, к 12:00 цены снизились 0,2541/45. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2537/41. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,6799 (+0,0440).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,2864/66, а к 15:00 упали 1,2787/89. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,3395/10,3480, к 12:00 цены ушли вниз 10,3120/10,3230. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 10,2785/10,2910.