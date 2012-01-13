Эффективный перевод крупного бизнеса на «единое окно» зависит от правительства - эксперты

Президент Центра экономического развития Александр ПАСХАВЕР полагает, что эффективный перевод представителей крупного бизнеса на обслуживание в «единое окно» национального офиса налоговой службы во многом зависит от активности правительства.

Такое мнение он высказал в комментарии УНИАН.

Он уверен, что именно Кабинет министров должен создать все условия и мотивации для того, чтобы новая организационная структура была комфортной. При этом крупным плательщикам необходимо подробно разъяснить, какие выгоды они получат в результате централизации. «Вопрос в том, как это будет реализовано в соответствии с интересами людей, которые платят эти налоги. Любая организационная структура может служить как комфортным местом для взаимодействия государства и человека, так и дубинкой», - уточнил А.ПАСХАВЕР.

В свою очередь, директор Украинского филиала Института стран СНГ Владимир КОРНИЛОВ, говоря об инициативе создания национального офиса по обслуживанию крупных плательщиков, считает, что в этом вопросе украинские власти перенимают международный опыт. «На Западе, в частности в США, я наблюдал четкую дифференциацию налоговых органов. Часть из них занимается исключительно частниками, часть — крупными плательщиками налогов», - отметил политолог.

Напомним, 11 января в ходе заседания комитета по экономическим реформам Президент Виктор ЯНУКОВИЧ акцентировал внимание на необходимости создания единого централизованного офиса для крупных плательщиков налогов.