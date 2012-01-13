Госбюджет-2012 пересмотрят весной

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что Государственный бюджет на 2012 год должен быть бюджетом развития, и нуждается в пересмотре. Об этом он заявил на встрече с кандидатами на должности председателей районных государственных администраций, сообщает пресс-служба Президента Украины.

Глава государства высказался за целесообразность пересмотра действующего бюджета, очевидно, уже весной. «Мы договорились, что по результатам, скорее всего, первого квартала пересмотрим тот бюджет, который есть», - сказал он и добавил: «…Есть некоторые вопросы, по которым я не согласен с этим бюджетом».

В то же время Президент отметил, что Госбюджет, безусловно, является обязательным для выполнения документом. «Вам нужно смотреть на этот бюджет как на такой, который нужно выполнять. И все вопросы, которые будут возникать, решать за счет этого бюджета», - сказал он, обращаясь к будущим местным руководителям.

Глава государства особо отметил, что представители как центральной, так и местной власти должны прилагать все усилия для развития в регионах в 2012 году объектов социальной инфраструктуры. «Вам нужно достроить социальные объекты - больницы, школы, детские сады, кое-где отремонтировать объекты жилищно-коммунального хозяйства», - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что будет держать на личном контроле выполнение этого поручения.