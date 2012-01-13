В Херсонской области поступления налогов в сводный бюджет выросли на 21,5%

В Херсонской области в 2011 году поступления налогов в сводный бюджет выросли по сравнению с данными за 2010 году на 21,5% (на 324,9 млн. грн.) и составили 1,832 млрд. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины в Херсонской области, в частности, увеличились поступления от предприятий перерабатывающей промышленности (на 113,4 млн. грн.), оптовой и розничной торговли (на 59,5 млн. грн.), сельскохозяйственных предприятий (40,3 млн. грн.).

Наибольший взнос в наполнение доходов сводного бюджета региона в минувшем году обеспечили: перерабатывающая промышленность – 17,1%, оптовая и розничная торговля – 13%, государственное управление – 11,5%, сельское хозяйство – 11%, производство электроэнергии, газа и воды – 9,5%.