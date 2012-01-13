В Луганской области задержан директор частного предприятия за неуплату НДС

В Луганской области задержан директор частного предприятия города Свердловска, по подозрению в неуплате в бюджет 23,6 млн. грн. налога на добавленную стоимость.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНА в Луганской области, налоговая милиция задержала директора в начале января этого года.

По данным налоговой милиции, по факту уклонения от уплаты налогов в декабре 2011 года против него было возбуждено уголовное дело, однако предприниматель скрывался от следствия.

Налоговики установили, что директор предприятия искусственно сформировал налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость в операции по приобретению угля у луганской фирмы, которая зарегистрирована на подставное лицо.

Следствие по делу продолжается.