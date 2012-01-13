Налоговики Донецкой области пресекли деятельность 10 конвертационных центров

Подразделениями налоговой милиции Донецкой области в 2011 году была пресечена деятельность 10 конвертационных центров, а также выявлены 48 фиктивных субъектов предпринимательской деятельности (СПД).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Донецкой области.

В сообщении также отмечается, что по результатам отработки контрагентов центров конвертаций, было установлено 194 предприятия реального сектора экономики, которые имели бестоварные финансово-хозяйственные взаимоотношения с предприятиями, которые входят в состав этих центров.По результатам проведенных проверок налоговиками было доначислено 43 млн. грн., взыскано 42,5 млн. грн.

В отношении должностных лиц реальных СПД по фактам финансово-хозяйственных взаимоотношений с фиктивными СПД и СПД, которые входят в состав конвертационных центров, было возбуждено 30 уголовных дел.