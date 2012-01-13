В Донецкой обл. благодаря налоговой милиции в госбюджет дополнительно поступило 530 млн. грн.
В Донецкой области в 2011 году за счет проведенных подразделениями налоговой милиции мероприятий в государственный бюджет Украины дополнительно поступило 529,6 млн. грн.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Донецкой области.
Согласно сообщению, по результатам инициированных налоговых проверок было получено 121,8 млн. грн., сокращение налогового долга составило 145 млн. грн.
В сфере налогообложения было выявлено 433 преступления, из которых 389 - тяжких.
Налоговики отметили, что в суды уже направлено 199 уголовных дел. По рассмотренным судами уголовным делам в 2011 году вынесено 50 приговоров, привлечено к уголовной ответственности 87 человек.
В результате отработки предприятий – «выгодополучателей», «транзитеров» и «налоговых ям» подразделениями налоговой милиции области было возбуждено 114 уголовных дел. Только по этим возбужденным уголовным делам установлен причиненный государству ущерб в размере 221 млн. грн.