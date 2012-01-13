Пока неясно, как страны ТС будут защищать рынки в рамках действия ЗСТ СНГ – Азаров

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отмечает, что пока неясно, каким образом страны Таможенного союза (Россия, Беларусь, Казахстан) будут защищать свои рынки от ущерба, возможного в результате проникновения на них товаров из других стран в рамках действия Зоны свободной торговли СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил в ходе общения с пользователями сети Facebook.

«Совершенно очевидно, что эти страны (страны ТС – УНИАН ) хотят, чтобы в рамках зоны общей торговли учитывалась возможность безтаможенного попадания товара из стран, не входящих в Таможенный союз. И поэтому в договоре есть определенные позиции, которые позволяют странам Таможенного союза в случае нанесения этим странам значительного экономического ущерба после проведения консультаций принимать определенные меры защиты. Все это соответствует правилам ВТО, и естественно против этого нет возражений. Однако как на практике это будет применяться пока неясно», - заявил Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что такая неясность, в частности, позволяет называть договор о ЗСТ СНГ неидеальным. В общем же, Н.АЗАРОВ считает, что документ позитивный для Украины.

«В целом еще раз подчеркиваю, этот договор является исключительно позитивным для нашей страны», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил необходимость скорейшей ратификации документа странами, которые его подписали.

Как сообщал УНИАН, договор о создании зоны свободной торговли СНГ был подписан 18 октября в ходе заседания глав правительств стран СНГ в Санкт-Петербурге.

Таможенный союз может ввести защитные меры в отношении участников договора о зоне свободной торговли СНГ, если в результате налаживания сторонами договора о свободной торговле с другими субъектами для промышленности стран ТС может возникнуть какая-либо угроза.

Согласно приложению №6 к документу, в случае, если участие одной из сторон в соглашении о свободной торговле со странами - не членами СНГ ведет к росту импорта из такой стороны в объемах, которые наносят ущерб или угрожают нанести ущерб промышленности Таможенного союза, то государства–участники ТС без ущерба после проведения соответствующих консультаций сторонами, оставляют за собой право ввести пошлины в отношении импорта соответствующих товаров.

В октябре 2011 года ответственный секретарь Комиссии Таможенного союза Сергей ГЛАЗЬЕВ заявил, что в ТС могут инициировать консультации с Украиной по вопросу подготовки соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Евросоюзом.

Он отметил, что свободная торговля между Украиной и ЕС является потенциальной угрозой для рынка стран ТС.

С текстом договора можно ознакомиться на сайте УНИАН-Экономика по адресу: http://economics.unian.net/ukr/detail/109570