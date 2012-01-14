Еврокомиссия считает ошибкой снижение S&P рейтингов 9 из 17 стран еврозоны

Еврокомиссия назвала ошибочным решение агентства Standard & Poor`s о снижении суверенных кредитных рейтингов 9 из 17 стран еврозоны.

Об этом заявил еврокомиссар по экономической и финансовой политике Олли РЕН, сообщает «Газета.ру».

Убедившись, что момент для принятия этого решения выбран не случайно, я выражаю сожаление в связи с ошибочным решением агентства Standard & Poor`s, касающимся рейтингов ряда стран зоны евро, которое принято в момент, когда еврозона предпринимает решительные меры по всем направлениям для преодоления кризиса», – цитирует О.РЕНА агентство ИТАР-ТАСС.

О.РЕН подчеркнул, что эта ситуация «еще раз подтверждает необходимость бюджетной консолидации и структурных реформ в странах зоны евро, а также усилий по введению в действие постоянно действующего Европейского стабилизационного механизма (MES)», который заменит Европейский механизм финансовой стабильности (EFSF).

Ранее агентство Standard & Poor`s понизило кредитные рейтинги девяти стран из 17 стран еврозоны.

Рейтинги Португалии и Кипра оказались снижены до «мусорного» уровня - ВВ, прогноз по ним выставлен негативный, рейтинг Испании снижен до уровня А, прогноз – также негативный, рейтинг Италии – до ВВВ, прогноз – негативный.

Чуть ранее стало известно, что рейтинг Франции снижен до уровня AA+. Потеряла наивысший рейтинг и Австрия.