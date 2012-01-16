Лондон станет крупнейшим торговым центром по продаже китайского юаня
08:38, 16 января 2012Финансы
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Министр финансов Британии Джордж Осборн, находящийся с визитом в Гонконге, заявил, что Лондон станет крупнейшим торговым центром по продаже китайского юаня, передает Би-би-си.
Выступая на Азиатском финансовом форуме, Д.Осборн заявил, что хочет видеть Британию гаванью азиатских финансов и инвестиций в Европу.
Китайское правительство постепенно снимает препятствия в международной торговле своей национальной валютой и ограничивает влияние государства на колебания курса юаня.
Валютная биржа Гонконга недавно продлила время своих торговых операций, чтобы совместить часы продажи с Лондоном.
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