Меркель призывает ускорить проведение антикризисных реформ в еврозоне

Федеральный канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ призвала руководство стран еврозоны ускорить темп реализации реформ и осуществления мер, направленных на преодоление финансового кризиса.

Об этом глава правительства ФРГ заявила в субботу, 14 января, выступая на пресс-конференции в Киле, передает Deutsche Welle.

По ее словам, государствам еврозоны следует "еще быстрее" подготовить соглашение о создании фискального союза и не пытаться смягчить его где только возможно. Она призвала также как можно скорее добиться работоспособности Европейского стабилизационного механизма (ESM).

Канцлер подчеркнула, что решение рейтингового агентства Standard & Poor`s о снижении рейтинга девяти стран еврозоны не было абсолютно неожиданным. Правительство в Берлине приняло к сведению этот шаг, который подтвердил представление о том, что Европе предстоит еще долгий путь, чтобы вернуть доверие вкладчиков, отметила А.МЕРКЕЛЬ.

При этом глава немецкого правительства допускает возможность изменения законодательства с тем, чтобы снизить значение рейтинговых агентств. Правила, согласно которым, например, страховщики не могут купить гособлигации стран с относительно плохим рейтингом, она назвала "очень, очень строгими". По словам А.МЕРКЕЛЬ, эти нормы могут вызвать "усиливающий эффект".