Торги по доллару на межбанке сегодня открылись ростом котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись на ТОМ`е ростом котировок – 8,0420/8,0475 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2524/0,2528, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,1900/10,1985. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,2666/1,2668 (пятница – 1,2864/1,2866).

В пятницу, 13 января, Нацбанк на рынок не выходил.