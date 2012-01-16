НБУ готовит четыре регуляторных документа

Национальный банк Украины (НБУ) в 2012 году планирует подготовить четыре регуляторных документа (по одному в каждом квартале).

Об этом говорится в Плане подготовки проектов регуляторных актов Нацбанка на 2012 год от 15 декабря 2011 года, который обнародован в системе «Лига - Закон».

Так, в первом квартале т.г. регулятор намерен разработать проект постановления Правления НБУ "О внесении изменений в Положение об обеспечении непрерывного функционирования информационных систем Национального банка Украины и банков Украины".

Во втором квартале планируется подготовить проект постановления «О внесении изменений в Положение о деятельности в Украине внутригосударственных и международных платежных систем». В третьем - проект постановления "Об утверждении Порядка обязательной передачи документированной информации в Удостоверительный центр Национального банка Украины в случае прекращения деятельности центра сертификации ключей банка Украины", в четвертом - проект постановления "О внесении изменений в Правила Национальной системы массовых электронных платежей".

В соответствующих планах подготовки регуляторных актов на 2011 год был определен один проект, на 2010 год - 7 проектов, на 2009 год - 9 проектов, на 2008 - 5 проектов, на 2007 - 6 проектов.