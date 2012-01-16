Налоговики Луганской области легализовала труд 9 тыс. граждан

Налоговики Луганской области в 2011 году легализовали труд 9 тыс. граждан и 90 млн. грн. доходов.

Как сообщает УНИАН пресс-служба Государственной налоговой администрации в Луганской области, в результате этого в бюджеты городов и районов области доначислено свыше 24 млн. грн. налога на доходы физических лиц.

По словам заместителя начальника управления налогообложения физических лиц ГНА в Луганской области Лилии ШАПОВАЛЕНКО, при проведении контрольно-проверочной работы выявлены 203 случая «конвертных» выплат и двойной бухгалтерии.

По материалам проверок подразделениями налоговой милиции и органами прокуратуры возбуждено 106 уголовных дел. Среди них 14 – по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, 36 – за грубое нарушение законодательства о труде (использование труда неоформленных работников), 44 – за невыплату заработной платы и другие.