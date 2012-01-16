Инфляционные ожидания бизнеса ухудшились

Инфляционные ожидания бизнеса в IV квартале 2011 года на следующие 12 месяцев незначительно повысились до 14% по сравнению с 13,6% в предыдущем квартале.

Об этом говорится в аналитическом отчете, составленном на основе опроса деловых ожиданий представителей бизнеса в IV квартале 2011 г., размещенном на сайте Национального банка Украины.

При этом НБУ отмечает, что инфляционные ожидания респондентов на следующие 12 месяцев в течение всего периода проведения опросов (с I квартала 2006 года) превышают фактическую инфляцию. Основным фактором повышения потребительских цен респонденты продолжают называть рост затрат на производство (66,8% по сравнению с 68,4% в предыдущем квартале).

Ожидания респондентов относительно ослабления курса гривни к доллару США и евро в следующие 12 месяцев несколько выросли (отметили 68,3% и 66,3% респондентов соответственно по сравнению с 49,7% и 56,3% в предыдущем квартале).

Ожидания респондентов относительно роста объемов производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев остаются позитивными, хотя баланс ожиданий (баланс ожиданий является разницей между процентом ответов респондентов «увеличилось»/«улучшилось» и процентом ответов «уменьшилось»/«ухудшилось») снизился на 10,3 п. п. - до 0,6%.

Респонденты снизили оценки текущего финансово- экономического положения своих предприятий: баланс между оценками состояния «хороший» и «плохой» составил «минус» 0,4% по сравнению с 4,3% в III квартале 2011 года. Уровень остатков готовой продукции повышался второй квартал подряд и несколько превысил равновесный, что, по мнению НБУ, может свидетельствовать о сокращении спроса в экономике.

Также Нацбанк отмечает, что интенсивность использования производственных мощностей в целом в экономике снизилась.

Произошло сезонное ухудшение ожиданий респондентов по всем основным параметрам экономической активности предприятий на следующие три месяца, положительными остались ожидания относительно роста общих объемов реализации и инвестиций в оборудование и инвентарь.

Улучшились ожидания респондентов относительно перспектив собственного развития в следующие 12 месяцев, в частности по росту инвестиционных расходов на приобретение оборудования и инвентаря и увеличению количества наемных работников. Индекс деловых ожиданий предприятий (ИДО) вырос до 119,3% по сравнению с 119,1% в предыдущем квартале.

Среди факторов, сдерживающих наращивание объемов производства, как и в предыдущем квартале, зачастую указывались слишком высокие цены на энергоносители (49,9% ответов) и сырье и материалы (49,1%). В IV квартале 2011 года респонденты снизили оценки негативного влияния налогового и регуляторного давления, коррупции, повысили оценку воздействия недостаточного спроса, нестабильной политической ситуации и ограниченных возможностей получения кредита.