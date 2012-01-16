Дефицит общих госфинансов в 2011 году сократился до 5% ВВП

Дефицит сектора общегосударственного управления по методологии МВФ в 2011 году составил 5% ВВП по сравнению с 7,9% ВВП в 2010 году и 10,7% ВВП в 2009 году.

Об этом говорится в материалах, размещенных на сайте Министерства финансов Украины.

Согласно предоставленной информации, в номинальном выражении совокупный дефицит общих госфинансов в 2011 году сократился до 64,8 млрд. грн. по сравнению с 86,5 млрд. грн. по итогам 2010 года и 97,9 млрд. грн. в 2009 году.

Общий дефицит госфинансов за 2011 год включает дефицит госсектора 35,3 млрд. грн. (в 2010 г. - 61 млрд. грн., в 2009 г. - 57,1 млрд. грн.), сумму рекапитализации банков - 8,9 млрд. грн.(в 2010 г. - 6,4 млрд. грн., в 2009 г. - 23,3 млрд. грн.), дефицит НАК «Нафтогаз Украины» - 20,6 млрд. грн. (в 2010 г. - 18,2 млрд. грн., в 2009 г. - 17,5 млрд. грн.).

По информации Минфина, номинальное значение дефицита госсектора в 2011 году на уровне 35,3 млрд. грн. на 3,1 млрд. грн. меньше маяка согласно программе сотрудничества с МВФ.