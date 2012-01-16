Эксперт: на этой неделе поддержка пары EUR/USD в районе 1,2665-1,2625 - стратегическая

На текущей неделе, 16-20 января, поддержка для валютной пары EUR/USD в районе 1,2665-1,2625 приобретает стратегическое значение, так как является последним минимум перед началом коррекции, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, фунт на мировом рынке на текущей неделе продолжит коррелировать с евровалютой против доллара. Японская иена имеет некоторые шансы снизиться до отметки 76,25, но тут же станет очень привлекательной для покупок.

По словам аналитиков, важными для рынка на текущей неделе станут данные по инфляции в еврозоне, Великобритании и США, индексы делового оптимизма от центра экономических исследований ZEW в еврозоне и Швейцарии, цифры по розничным продажам в Великобритании. Особое внимание инвесторы уделят отчету по инфляции Банка Канады и очередной пресс-конференции его руководства.