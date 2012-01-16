Итальянцы больше не доверяют евро, около трети хотят вернуться к лире - опрос

В Италии 55% граждан больше не доверяют единой валюте евро, и около трети опрошенных считают, что для страны было бы выгоднее вернуться к лире, согласно данным опроса ISPO, опубликованного в газете Corriere della Sera.

По данным опроса, 65% участвовавших в исследовании заявили, что введение евро нанесло экономике Италии больше вреда, чем принесло пользы.

Показатель уверенности в Евросоюзе составил 51%, который стал самым низким за последние годы.

Данные опроса показывают все возрастающее беспокойство по поводу будущего единой валюты в Италии в связи с тем, что страна все еще не может справиться с долговым кризисом.

При этом все больше жителей Италии поддерживают назначение Марио Монти на пост премьера-министра: 56% по сравнению с 46% в прошлом месяце.

Монти пытается вывести страну из кризиса в условиях жесткой экономии бюджета, которая подразумевает увеличение налогов и снижение госрасходов, передает Reuters.